كريتر سكاي

القاء القبض على المتهم بقضية خطف وقتل احد منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة

1 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

ألقت قوات الحزام الأمني اليوم الاربعاء، القبض على أحد المطلوبين والصادر بحقه تعميم امر قبض قهري من النيابة العامة، وذلك في منطقة اللحوم بمديرية دار سعد.

و أوضحت عمليات قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، في بيان لها، انها تلقت معلومات تفيد بوجود أحد المطلوبين والفار من وجه العدالة امام احد الفنادق في منطقة اللحوم بدار سعد، وبناء على ذلك تحركت قوة امنية على الفور إلى الموقع وإلقت القبض عليه.

و أضافت أن المطلوب (ح.ر.ع) صادر بحقه أمر قبض قهري من النيابة العامة، نيابة المنطقة العسكرية الرابعة، وذلك بتهمة خطف وقتل احد جنود المنطقة العسكرية الرابعة المجني عليه “هاني محمود صالح فضل”، وكان فاراً من وجه العدالة قبل ان تتمكن قوات الحزام الأمني من إلقاء القبض عليه.

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