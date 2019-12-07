القائد “البحسني” يتفقد معسكر الكتيبة الخاصة التابع للمنطقة العسكرية الثانية ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) إعلام قيادة المنطقة العسكرية الثانية

تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، معسكر الكتيبة الخاصة التابع للمنطقة الثانية، ضمن زياراته التفقدية للوحدات العسكرية.

وفي صدد زيارته حضر القائد البحسني، دورة الأفراد الجدد المنتسبين لقيادة المنطقة الثانية، إذ ألقى كلمة يؤكد خلالها عن سعادته في إستمرار إنضمام الشباب الحضارم إلى السلك العسكري دفاعاً عن محافظة حضرموت.

وأثنى القائد على جهود الأفراد ومستوى انضباطهم وإعدادهم في التدريب، مشدداً على حثهم بالتحلي بالروح المعنوية العالية واليقظة والانضباط العسكري العالي والتدريبي.

وأشار إلى أن الحياة العسكرية شاقة في نهجها، ولكنها في الوقت ذاته تعتبر خدمة مقدسة للوطن لابد أن يتقيد بها جميع المنتسبين ويتفهموا ذلك.

و أشاد “البحسني” بالدور الكبير الذي يقوم به المدربين في تخريج الكثير من الدفعات العسكرية، وأن هذا المعسكر سبباً للنجاح حيث تخرج العديد من الأفراد منه وكانت الجهود مثمرة والتي انعكست على الأفراد بأثر كبير لتطوير القوة العسكرية بالمنطقة الثانية.

ووجه القائد بالإهتمام بقضايا الضباط وصف ضباط والجنود، من خلال الإستماع إلى مشاكلهم وحلها بطريقة سريعة و الإهتمام بكل احتياجاتهم كاللبس والغذاء وسكنهم وكافة الأمور الأخرى.

في الوقت ذاته عبر القائد عن سعادته البالغة من قيادة الكتيبة الخاصة ودورها في جعل هذه الكتيبة نموذجيه في مستوى التدريب والانضباط بشكلٍ عام.

رافق قائد المنطقة العسكرية الثانية خلال الزيارة التفقدية رئيس أركان المنطقة العميد ركن عويضان سالم عويضان، ورئيس شعبة الاستخبارات العميد محمد اليميني، فيما كان في استقبالهم قائد الكتيبة الخاصة المقدم ركن عامر بن حطيان النهدي، وعدد من الضباط.