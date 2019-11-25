القائد “البحسني” يكرّم قيادة ومنتسبي إدارة مكافحة المخدّرات ويشيد بدورهم الوطني في مكافحة المخدرات

المكلا (المندب نيوز) المكتب الإعلامي للمحافظ

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بزيارة لإدارة مكافحة المخدرات بأمن ساحل حضرموت بمدينة المكلا .

وشهد المحافظ الطابور الصباحي لقيادة وضباط وصف وجنود إدارة المكافحة ، بحضور نائب مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد غيثان البحسني، ومدير إدارة المكافحة المقدّم عبدالله أحمد لحمدي .

وأكد المحافظ في كلمة له في منتسبي الإدارة ، أهمية إدارة مكافحة المخدرات في ضبط مروّجي ومتعاطي المخدرات الذين يعملون على نشر هذه الآفة والإضرار بالمجتمع وإفساد الشباب .

وأشاد المحافظ بجهود قيادة وضباط وجنود إدارة المكافحة في ضبط العديد من القضايا والمروّجين ومتابعتهم وإلقاء القبض عليهم وكفّ المجتمع عن ضررهم .

وقال المحافظ إن قيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية تتابع بإهتمام النجاحات التي تحققها إدارة مكافحة المخدرات وتنظر إليها بعين الاهتمام والإشادة والرضا ، مؤكداً أن ما يقوم به قائد الإدارة وضباطها وأفرادها عمل وطني عظيم يستحق الإشادة من الجميع .

ودعا المحافظ الى مزيد من الإنضباط والعمل لمواجهة أعداء حضرموت الذين يتربّصون بها والمخرّبين الذين يهدفون الى إفساد الشباب والمجتمع .

وقال المحافظ إن هذه الزيارة لإدارة المكافحة جاءت عرفاناً بالنجاحات التي حققتها الإدارة والعمل الكبير في ضبط المتعاطين والمروّجين والروح الوطنية التي يتحلى بها أفراد هذه الإدارة التي تعدّ من أفضل إدارات الأمن في العمل الميداني والإنضباط ، وأعلن عن منح شهادة تقديرية لإدارة المكافحة وحوافز مالية تثميناً لهذه النجاحات .

ودعا المحافظ المجتمع الى توحيد الجهد لمجابهة آفة المخدرات، وقال إنها آفة كبيرة ينبغي التصدّي لها ومكافحتها بتظافر جميع عناصر المجتمع من علماء ومفكرين وإعلاميين وأولياء أمور .

وطاف المحافظ بأقسام إدارة مكافحة المخدّرات ، مستمعاً الى شرح حول سير العمل في هذه الأقسام ، ومتعرّفاً على المضبوطات من المخدرات والحشيش والحبوب المخدّرة التي تم ضبطها من قبل رجال المكافحة .

كما أشاد المحافظ بالنزولات الميدانية المفاجئة التي أجرتها إدارة أمن الساحل أمس للعديد من المرافق والإدارات الأمنية للاطلاع على سير أداء أفرادها .

وأعرب نائب مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد غيثان البحسني، ومدير إدارة مكافحة المخدرات المقدّم عبدالله أحمد لحمدي عن شكرهما لهذه اللفتة من محافظ المحافظة وتكريمه للإدارة ، مؤكدين أن للزيارة مردود ايجابي سينعكس في تحفيز إدارتها ومنتسبيها من الضباط والصف والجنود ، مشيرين الى أن أفراد المكافحة قد تم اختيارهم بعناية وهم من أفضل العناصر سلوكاً والتزاماً وانضباطاً في أداء الواجب.

وبيّن التقرير الإحصائي لقضايا المخدرات المضبوطة بساحل حضرموت خلال العام 2019م المتمثلة في قضايا الترويج والتعاطي والحيازة للمخدرات والحشيش والحبوب المخدّرة بكميات 57 كيلو و 725 جرام حشيش و95 حبة كبتاجون و804 حبة مختلفة الأنواع.

فيما بلغ اجمالي قضايا المخدرات المضبوطة لعام 2018م عدد 248 قضية في الحشيش والحبوب المخدّرة والخمور بكمياّت 16 كيلو و845 جرام حشيش و14723 حبّة مخدّرة مختلفة الأنواع ، وبلغ عدد مصانع الخمور المضبوطة 13 مصنعاً ، وعدد 102 متعاطي حشيش، و10 قضايا ترويج حبوب ، و25 قضية ترويج حشيش، و12 قضية تعاطي حبوب، و49 قضية شرب خمر .

وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات في العام 2017م ، 136 قضية في الحشيش والحبوب المخدرة والخمور بكميّات 40 كيلو و205 جرام حشيش و343 حبّة مخدّرة مختلفة الأنواع ، وبلغ عدد مصانع الخمور المضبوطة 23 مصنعاً ، وعدد 140 متعاطي ، و32 مروّجاً ، و23 متعاطي للحبوب المخدّرة .