القائد كمال الحالمي ينفذ مهام أمنية ميدانية بالمنصورة بإشراف التحالف العربي في عدن



أجرى صباح اليوم القائد كمال مطلق الحالمي قائد كتيبة الاحتياط الثانية وقطاع المنصورة زيارات ميدانية لتفقد الوضع الأمني عن كثب في المديرية تحت إشراف التحالف العربي في مدينة عدن.

ومن نقطة السفينة التابعة للكتيبة تفقد القائد كمال الحالمي السائقين والقادمين من الأطراف الشمالية للعاصمة عدن معبرين عن سعادتهم من التلقائية والعفوية أثناء حديثهم معه، بعد ذلك التقى بمنتسبي نقطة التقنية الذين كانوا يقفون بانتظام أثناء أداء الواجب حيث كان في استقباله قائد النقطة وأفراده.

كما عرَّج قائد الكتيبة إلى نقطة الكهرباء في بداية خط التسعين بكابوتا، ليقوم بمساندة جنود النقطة لتفتيش السيارات، منبهاً إياهم على جانب التركيز الشديد على السيارات غير المرقمة.

وفي أشهر خطوط السير بمدينة عدن وتحديداً في دوَّار “كالتكس” تلاحمت سواعد كتيبة الاحتياط الثانية وقطاع المنصورة مع أيادي رجال المرور، بتنظيم حركة السير، من كافة الاتجاهات المحيطة بالدوَّار.

وخلال اللقاءات الميدانية بقادة وأفراد نقاط التفتيش حث القائد كمال مطلق الحالمي الجنود على التحلي بالأخلاق الحميدة والأمانة والانضباط بالعمل والامتثال لأمر قيادة التحالف العربي وقائد الكتيبة والقطاع، مشدداً على التصدي لأي اعتداءات أو أعمال تخريبية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مدينة عدن.

وتهدف هذه الزيارات إلى رفع المعنويات لدى الضباط والجنود في النقاط الأمنية.

ويتزامن تنفيذ هذه المهام الأمنية الواسعة التي تلامس حياة الأهالي وشؤونهم اليومية مع توقيع اتفاقية الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي ستسهم في تنقية الأجواء السياسية، وترسيخ دعائم الأمن في ربوع الوطن، وتحسين الوضع الاقتصادي للبلد.