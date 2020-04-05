عدن تايم

القائم بأعمال السفير اليمني في إسبانيا يعلن اصابته بفايروس كورونا

5 أبريل، 2020
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عدن تايم / متابعات :

أعلن القائم بأعمال السفير اليمني في إسبانيا، محمد معوضة، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا، وأنه يرقد بأحد مستشفيات مدريد منذ 5 أيام​​​.

ونشر معوضة مقطع فيديو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من الحجر الصحي، تحدث خلاله عن معاناته مع المرض.

وأشار إلى أنه أصيب رغم اتباعه الإجراءات الوقائية، مؤكدا استقرار حالته الصحية وتحسنها، بعدما وصل الفيروس إلى رئته.

وقال الدبلوماسي اليمني إنه بدأ قبل 4 أيام من تأكيد إصابته يشعر بأعراض الفيروس، فقرر عزل نفسه ذاتيا داخل المنزل، عن عائلته، لكن مع تفاقم الأعراض توجه للمستشفى، وبعد إجراء الفحوص تبينت إصابته، و”قررت الجهات الصحية الإبقاء عليه في الحجر داخل المستشفى”.

المصدر:RT

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إسبانيا اصابته السفير القائم اليمني بأعمال بفايروس في كورونا يعلن

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