القائم بأعمال رئيس المنطقة الحرة عدن يشيد بمستوى الخدمات والتخطيط السليم لمدينة إنماء

أشاد القائم بأعمال رئيس المنطقة الحرة – عدن ، الدكتور صالح علي المدحجي ، بمستوى الخدمات التي تتميز بها مدينة إنماء السكنية ، وتخطيطها السليم في المستوى المرموق والمواصفات والتي تضاهي مستوى المدن إقليمياً.

وأشار الدكتور المدحجي ، إلى أن شركة إنماء للتطوير العقاري ، من خلال مشروعها الإستثماري الكبير في مديرية البريقة والواقعة في إطار أراضي المنطقة الحرة – عدن ” مدينة إنماء السكنية ” تعد من أبرز وأنجح المدن السكنية في اليمن.

وأكد القائم بأعمال رئيس المنطقة الحرة – عدن ، الدكتور صالح المدحجي ، خلال تدشين ، اليوم ” الأثنين ” ، العمل في مشروع سفلتة شوارع المرحلة الثانية عشر لمدينة إنماء – الحسوة ، بأن قيادة المنطقة الحرة تشجع وتساند كافة المشاريع الإستثمارية وذلك في تقديم التسهيلات اللازمة لها لخلق بيئة جاذبة للإستثمار من أجل تنفيذ المستثمرين مشاريعهم بمختلف الخدمات في كافة القطاعات.

فيما أوضح ، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة إنماء للتطوير العقاري ، مبارك حسين الهمامي ، أن المشروع يتضمن سفلتة جميع شوارع المرحلة الثانية عشر لمدينة إنماء – الحسوة ، بمساحة تقدر ب ” 8 ألف ” متر مربع ، مع عمل مواقف للسيارات بأحجار الأنتر لوك بعرض ” 5 – 6 ” متر ، ورصيف المشاة بعرض ” متر ونصف ” ، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة بكافة الشوارع.

وأكد مبارك الهمامي ، أن المشروع – والذي تنفذه الدائرة الهندسية لشركة إنماء للتطوير العقاري – يأتي في إطار حرص وإهتمام قيادة الشركة في توفير كافة الخدمات المطلوبة للمدينة بكافة مراحلها المتعددة.

حضر التدشين ، مديرا عام خدمات الإستثمار ، والتسويق والترويج بالمنطقة الحرة – عدن ، علوي باهرمز ، وسالم الفراص ، ونواب مدراء عموم الشؤون القانونية ، والإدارة الهندسية ، والتسويق والترويج بالمنطقة الحرة ، حمدي الحكيمي ، والمهندسة ميادة عبده سعد ، وريام المرفدي ، ومدير مكتب رئيس المنطقة الحرة – عدن ، أحمد عبدالواحد ، ومدير الدائرة الهندسية لشركة إنماء للتطوير العقاري ، المهندس عادل محمد راوح.