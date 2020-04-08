القائم بأعمال مؤسسة 14 أكتوبر : لا نعتقد ان "الانتقالي" يوافق على تدمير المؤسسة

تلقت “عدن تايم” تعقيبا من القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر حول خبر نشره الموقع بعنوان : “وثيقة عمالية تحمل باسليم وشرف مسؤولية إيقاف المرتبات” وعملا بحق الرد ننشر ما جاء فيه :

الأخ/ عيدروس باحشوان- رئيس تحرير عدن تايم المحترم

تحية طيبة وبعد..

الموضوع:- “تعقيب”

طالعنا موقعكم عدن تايم يوم الأحد الموافق 5ابريل 2020م خبرا بعنوان (وثيقة عمالية تحمل باسليم وشرف مسؤولية إيقاف المرتبات) وعملا بحق الرد نأمل نشر تعقيبنا هذا كاملا وهو كالتالي:-

إن البيان المذيل باسم اللجنة النقابية المنشور في موقعكم وان حمل في طياته الكثير من التضليل والمغالطات فإن هزالته وركاكته لا يشرف إن ينتسب أصحابه إلى هذه المؤسسة الصحفية العريقة, فمؤسسة 14أكتوبر صرح تخرج منه خيرة من أنجبتهم الصحافة اليمنية.

وما نشرتموه من فرض عقوبات جماعية من خلال (إيقاف مرتبات العاملين والموظفين) لا أساس له من الصحة مطلقا ..

وجاء في الخبر أن اللجنة النقابية تستنكر (إحالة مرتبات الموظفين إلى مصرف الكريمي وكذا إيقاف راتب نائبة مدير الحسابات دون وجه حق).. ونوضح للجميع إن الإصرار على صرف المرتبات في المؤسسة أمر غريب وينم عن نية مبيتة ومصلحة افتقدتها تلك المجموعة المسيطرة فقرار صرف المرتبات عبر مصرف الكريمي الهدف منه إيصال مرتبات الموظفين والمنتسبين للمؤسسة إلى أصحابها دون نقصان ولقطع دابر المسترزقين والمستنفعين والمستغلين للأوضاع الراهنة فهي أمور يعرفها الجميع واستطعنا من خلال تحويل المرتبات عبر المصارف الخاصة قطع دابر الفساد كما اشرنا سلفا.

وبالنسبة لإيقاف راتب نائبة مدير الحسابات فهو قرار اتخذته قيادة المؤسسة وبموافقة وزارة الإعلام بعد أن استنفدت كل الطرق معها, وتعنتها وإصرارها على الاستحواذ على دفاتر الشيكات ودفاتر القسايم الضريبية وكشف استحقاقات صرفيات الموازنة التشغيلية بمبلغ (36000000) مليون ريال ورفضها اللجنة المشكلة للاستلام والتسليم هو ما دفعنا إلى إيقاف راتبها لشهر مارس 2020م.

فإننا كقيادة لهذه المؤسسة وكوزارة للإعلام لن نسمح بالعبث بها وسنحافظ على مرتبات موظفينا البالغ عددهم قرابة 600 موظف من تلك المجموعة المسيطرة التي ارتكبت مخالفات مالية جسيمة وتزوير في وثائق رسمية تحت شعارات سياسية من خلال الاستقواء بـ “المجلس الانتقالي” الذي لا نعتقد موافقته على تدمير وتخريب مطابع مؤسسة 14أكتوبر, وسنشرع بإيقاف الانهيار الوشيك للمؤسسة واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة وإحالة المخالفين إلى النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة وهو ما بدأناه بالفعل وهي إجراءات طبيعية كفلها الدستور والقانون.

ودمتم.

صادر عن مكتب القائم بأعمال

رئيس مجلس الإدارة

نسخة مع التحية لكل من:-

دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء

مدير مكتب رئاسة الجمهورية

وزير الإعلام

نائب وزير الإعلام

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

هينة مكافحة الفساد

نقابة الصحفيين اليمنيين