القائم بأعمال محافظ عدن يتفقد محطة المنصورة للكهرباء بعد عطب المولد " 3 " وخروج " 9 " ميجاوات عن الخدمة

تفقد القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ، بدر معاون ، اليوم ” الأحد ” ، محطة المنصورة للكهرباء .

حيث أطلع معاون – بمعية وكيلا وزارة الكهرباء والطاقة ، لقطاع المشاريع المهندس محمد الخضر عشال ، والمساعد لقطاع الكهرباء المهندس عبد الحكيم فاضل الجودة ، ومدير عام التوليد بالمؤسسة العامة للكهرباء المهندس محمد ثابت الأبيض ، على سير العمل في المحطة ، وذلك بعد عطب المولد ” 3 ” مؤخراً ، الذي ينتج ” 9 ” ميجاوات وخروجه عن الخدمة .

وأستمع معاون ، من مدير عام المحطة المهندس بشير ثابت محمد ، إلى شرح مفصل عن المكونات الفنية للمحطة وقدرتها التوليدية حسب جاهزيتها ما بين ” 32 ” إلى ” 55 ” ميجاوات ، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها من إحتياجات ومتطلبات للمحطة أبرزها تنفيذ أعمال الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار لكافة المولدات في المحطة .

وأوضح المهندس بشير ، أن عطب المولد رقم ” 3 ” ناتج عن إستمرارية عمله دون توقف ، مشيراً إلى أن تم تشكيل لجنة فنية لمعرفة السبب الرئيس لعطب المولد وخروجه عن الخدمة .

وأشاد القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بدر معاون ، بالجهود المبذولة من قبل المهندسين والفنيين وعمال المحطة على مدار الساعة في إنجاز أعمال المطلوبة وسعيهم الدؤوب في الحفاظ على القدرة التوليدية للمحطة رغم شحة الإمكانيات الفنية ، مبدئاً إستعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة برفع كافة إحتياجات المحطة إلى الجهات المعنية ومخاطبتها بضرورة توفير متطلبات محطة المنصورة للكهرباء لكي تتمكن من إستمرار عملها بالشكل المطلوب .

وأكد معاون ، حرص واهتمام قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ، ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد ، ومتابعة حثيثة من قبل وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد عبدالله العناني ، في توفير الخدمات الأساسية والنهوض بها خاصة في قطاع الكهرباء والذي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين وبتحسينها نستطيع تجاوز الأزمات الأخرى .

وأشار القائم بأعمال محافظ عدن ، إلى أن الحكومة قد أنفقت مئات الملايين من الدولارات ووفرت الدعم الكامل لمحطات التوليد لرفع القدرات الإنتاجية لها للتخفيف من حدة الإنطفاءات الكهربائية ، قبل دخول مشروع محطة كهرباء عدن الجديدة بقوة 264 ميجاوات – الذي تعد إحدى المشاريع الإستراتيجية والتاريخية في مجال الطاقة باليمن عامة وعدن على وجه الخصوص – ويشرف على تنفيذها شركة بترو مسيلة ، والذي ستقضي عند تشغيلها ودخولها الخدمة على عجز الطاقة الكهربائية لمحافظة عدن بإذن الله تعالى .