القائم بأعمال محافظ عدن يشيد بجهود قيادة السلطة المحلية بمديرية صيرة

أشاد القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة – بدر معاون ، بجهود قيادة السلطة المحلية بمديرية صيرة وإهتمامها بالخدمات وتعزيز البنى التحتية .



وأكد معاون ، خلال زيارته ” اليوم ” الأربعاء ” لمديرية صيرة ، ولقائه بمدير عام المديرية خالد سيدو نور ، على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التحول الخدمي والتنموي للمديرية الذي تمثل صيرة وجه محافظة عدن .



وأطلع القائم بأعمال محافظ عدن ، من مدير عام المديرية خالد سيدو ، إلى جملة المشاريع التي تم تنفيذها وكذا المشاريع التي لا تزال طور التنفيذ والملامسة لإحتياجات المواطن الأساسية في مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى الإحتياجات التي تتطلبها المديرية والتحديات التي تواجهها ، مشيراً الى أن قيادة السلطة المحلية بالمديرية نفذت مؤخراً حملة لتنظيم محطات النقل في مديرية صيرة .



وخلال اللقاء ، أكد معاون ، حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تذليل الصعاب ومعالجة الإشكاليات التي تواجه قيادة مديرية صيرة بإعتبار مديرية صيرة الشريان النابض لمحافظة عدن ، مثمناً دور قيادة المديرية في إستعادة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على توفير إحتياجات ومتطلبات أبناء مديرية صيرة حسب الإمكانيات المتوفرة .



*من محمد القادري