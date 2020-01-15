عدن الغد

القائم بأعمال محافظ عدن يشيد بجهود قيادة السلطة المحلية بمديرية صيرة

15 يناير، 2020
0
القائم بأعمال محافظ عدن يشيد بجهود قيادة السلطة المحلية بمديرية صيرة

أشاد القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة – بدر معاون ، بجهود قيادة السلطة المحلية بمديرية صيرة وإهتمامها بالخدمات وتعزيز البنى التحتية .
 
وأكد معاون ، خلال زيارته ” اليوم ” الأربعاء ” لمديرية صيرة ، ولقائه بمدير عام المديرية خالد سيدو نور ، على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التحول الخدمي والتنموي للمديرية الذي تمثل صيرة وجه محافظة عدن .
 
وأطلع القائم بأعمال محافظ عدن ، من مدير عام المديرية خالد سيدو ، إلى جملة المشاريع التي تم تنفيذها وكذا المشاريع التي لا تزال طور التنفيذ والملامسة لإحتياجات المواطن الأساسية في مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى الإحتياجات التي تتطلبها المديرية والتحديات التي تواجهها ، مشيراً الى أن قيادة السلطة المحلية بالمديرية نفذت مؤخراً حملة لتنظيم محطات النقل في مديرية صيرة .
 
وخلال اللقاء ، أكد معاون ، حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تذليل الصعاب ومعالجة الإشكاليات التي تواجه قيادة مديرية صيرة بإعتبار مديرية صيرة الشريان النابض لمحافظة عدن ، مثمناً دور قيادة المديرية في إستعادة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على توفير إحتياجات ومتطلبات أبناء مديرية صيرة حسب الإمكانيات المتوفرة .
 
*من محمد القادري

مواضيع قد تهمك

الوسوم
السلطة القائم المحلية بأعمال بجهود بمديرية صيرة عدن قيادة محافظ يشيد

إقرا أيضا

Photo of أهالي مناطق محرومة من الخدمات بردفان يقدمون شكرهم للواء هيثم قاسم

أهالي مناطق محرومة من الخدمات بردفان يقدمون شكرهم للواء هيثم قاسم

15 يناير، 2020
Photo of منظمة ادرا تدشن توزيع الدفعة الثالثة من المعدات الزراعية لمزارعي أحور

منظمة ادرا تدشن توزيع الدفعة الثالثة من المعدات الزراعية لمزارعي أحور

15 يناير، 2020
Photo of افتتاح اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء الجامعات بالعاصمة عدن

افتتاح اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء الجامعات بالعاصمة عدن

15 يناير، 2020
Photo of ابو خالد قائد قوات التحالف وبمعية القائد مختار النوبي في الخطوط الامامية لجبهة كرش

ابو خالد قائد قوات التحالف وبمعية القائد مختار النوبي في الخطوط الامامية لجبهة كرش

15 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق