القائم بأعمال محافظ عدن يطلع على سير الأداء بفرع مصلحة الهجرة والجوازات

أطلع القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة – بدر معاون ، اليوم ” الأثنين ” ، على سير العمل ومستوى الأداء والإنجاز في معاملات المواطنين بفرع مصلحة الهجرة والجوازات بالمحافظة .



وأستمع معاون ، من نائب مدير الفرع العميد صالح عاطف الحكمي ، إلى شرح حول الإجراءات والتسهيلات المقدمة للمترددين على مكتب الجوازات للحصول على الجوازات وكافة الوثائق المرتبطة بعمل ومهام مصلحة الهجرة والجوازات.

وأوضح العميد الحكمي ، أن قيادة الفرع ممثلة بالمدير العام العميد الركن محمد عباد البطاني ، وبناءً على توجيهات رئيس المصلحة اللواء محمد عبدالقادر الرملي ، قام الفرع مؤخراً بإقرار آليات جديدة وتسهيلات لإنجاز معاملات المواطنين للتخفيف من الإزدحام والضغط الحاصل للحصول على الجواز ، مشيراً إلى أن الفرع يعمل بشكل مستمر لتطوير الآليات وإعتماد التسهيلات الممكنة إلتزاماً منه في تقديم الخدمة للمواطنين وحمايتهم من الإبتزاز بكل إمكانياته وصلاحيته المتاحة ، رغم الضغط الحاصل على الفرع بسبب الإقبال المتزايد عليه ، حيث يستقبل يومياً المئات من المواطنين من مختلف المحافظات اليمنية .



وقد أشاد القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي – بدر معاون ، بجهود قيادة فرع المصلحة ومنتسبيه في تقديم الخدمات للمواطنين ومنح جوازات للراغبين السفر إلى الخارج ، منوهاً بمستوى الأداء والإنجاز بفرع المصلحة .



وأكد معاون ، إستعداد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في تقديم الدعم لفرع المصلحة الهجرة والجوازات وفقاً للإمكانات المتاحة بما يضمن تسيير معاملات المواطنين بسهولة ويسر .

وخلال الزيارة ، ولقائه بعدد من المترددين في فرع المصلحة ، طالب القائم بأعمال محافظ عدن بدر معاون ، المواطنين إلى الإستفادة من الآليات الجديدة والإجراءات والتسهيلات المقدمة من قيادة الفرع للحصول على الحصول الجواز في مباشرة وإنجاز معاملاتهم بأنفسهم وعدم الإنجرار وراء الوسطاء والسماسرة لحماية أنفسهم من الإبتزاز المالي .