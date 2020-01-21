عدن الغد

القائم بأعمال محافظ عدن يناقش تدخلات منظمة مجتمعات عالمية في المجالات الخدمية بمديرية دار سعد

21 يناير، 2020
0
القائم بأعمال محافظ عدن يناقش تدخلات منظمة مجتمعات عالمية في المجالات الخدمية بمديرية دار سعد

ناقش اجتماع عقد في مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة عدن برئاسة القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي – بدر معاون ، تدخلات منظمة مجتمعات عالمية في المحافظة . 
واستعرض الاجتماع ، الذي ضم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الدكتورة إنتصار سعيد مرشد ، ومدير منظمة مجتمعات عالمية جريك أولسن ، طبيعة التدخلات التي تعتزم المنظمة تنفيذها في مديرية دار سعد ، بعدد من المجالات الخدمية للبنية التحتية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي ، ضمن المشروع المسمى ” مجتمعات يمنية معاً أقوى ” الممول من وكالة التنمية الأمريكية .
وأشاد القائم بأعمال محافظ عدن بدر معاون ، بما تقدمه المنظمة من دعم وتحسين للبنية التحتية خاصة في المناطق النائية بالمحافظة ، مؤكداً استعداد قيادة السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لأنشطة المنظمة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة .
وخلال الإجتماع ، أكد القائم بأعمال محافظ عدن ، أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة هو الواجهة الرسمية للتعامل مع كافة المنظمات والجهات المانحة ، مهيباً كافة المنظمات الدولية بضرورة التعامل مع مكتب التخطيط لضمان سلامة تنفيذ وإنجاز البرامج والأنشطة المعتمدة .
حضر الاجتماع ، مدير ادارة الموازنة الإستثمارية والمتابعة بمكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة شوقي ناصر فضل ، ومديرا البرنامج والأمن والسلامة والإتصال بمنظمة مجتمعات عالمية الدكتورة رانيا الحاج ، وخيري المحلوي ، ومساعد مدير الأمن بالمنظمة عبدالله الهيثمي .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الخدمية القائم المجالات بأعمال بمديرية تدخلات دار سعد عالمية عدن في مجتمعات محافظ منظمة يناقش

إقرا أيضا

Photo of ” تُركي ” و ” العولقي ” يزفان بشائر إنشاء حديقة للحيوانات . . و إعلان محميَّة بحرية . . و التخلُّص من المبيدات السَّامة في لحج

” تُركي ” و ” العولقي ” يزفان بشائر إنشاء حديقة للحيوانات . . و إعلان محميَّة بحرية . . و التخلُّص من المبيدات السَّامة في لحج

21 يناير، 2020
Photo of لقاء يناقش احتياجات المعاهد الفنية والتقنية بعدن

لقاء يناقش احتياجات المعاهد الفنية والتقنية بعدن

21 يناير، 2020
Photo of نادي القضاة الجنوبي يعقد مؤتمره التأسيسي لفرعي النادي في لحج والضالع

نادي القضاة الجنوبي يعقد مؤتمره التأسيسي لفرعي النادي في لحج والضالع

21 يناير، 2020
Photo of جمعية نهوض وتنمية المراة والطفل تقيم طبق خيري لصالح مرضى السرطان بمديرية البريقة

جمعية نهوض وتنمية المراة والطفل تقيم طبق خيري لصالح مرضى السرطان بمديرية البريقة

21 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق