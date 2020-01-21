عدن الغد
القائم بأعمال محافظ عدن يناقش سير عملية إعداد البرنامج الاستثماري لموازنة السلطة المحلية للعام الجاري
ناقش القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة – بدر معاون ، سير عملية إعداد البرنامج الإستثماري لموازنة السلطة المحلية للعام الجاري 2020م .
وأستمع معاون ، خلال زيارته لمكتب المالية بالمحافظة ، ولقائه مدير عام المالية مصطفى الشاعري ، حول الخطوات المنفذة في إعداد الموازنة فيما يتعلق بالبرنامج الإستثماري للمشاريع التي سيتم إعتمادها ضمن مشروع الموازنة .
وخلال اللقاء ، شدد القائم بأعمال محافظ عدن بدر معاون ، على ضرورة إستكمال وإنجاز الموازنة وفقاً لأسس وقواعد إعداد الموازنات السنوية للوحدات الإدارية .
كما حث معاون ، مكتب المالية بالمحافظة ، العمل في إرساء قواعد العمل المالي ومبدأ التعاون وتسهيل المعاملات المالية ، وكذا تفعيل الدور الرقابي وتصحيح مسار إيرادات ونفقات الدولة وفقاً للوائح والأنظمة .
* من محمد القادري