القائم بأعمال محافظ عدن يناقش سير عملية إعداد البرنامج الاستثماري لموازنة السلطة المحلية للعام الجاري

ناقش القائم بأعمال محافظ عدن – أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة – بدر معاون ، سير عملية إعداد البرنامج الإستثماري لموازنة السلطة المحلية للعام الجاري 2020م .

وأستمع معاون ، خلال زيارته لمكتب المالية بالمحافظة ، ولقائه مدير عام المالية مصطفى الشاعري ، حول الخطوات المنفذة في إعداد الموازنة فيما يتعلق بالبرنامج الإستثماري للمشاريع التي سيتم إعتمادها ضمن مشروع الموازنة .

وخلال اللقاء ، شدد القائم بأعمال محافظ عدن بدر معاون ، على ضرورة إستكمال وإنجاز الموازنة وفقاً لأسس وقواعد إعداد الموازنات السنوية للوحدات الإدارية .

كما حث معاون ، مكتب المالية بالمحافظة ، العمل في إرساء قواعد العمل المالي ومبدأ التعاون وتسهيل المعاملات المالية ، وكذا تفعيل الدور الرقابي وتصحيح مسار إيرادات ونفقات الدولة وفقاً للوائح والأنظمة .

* من محمد القادري