القائم بأعمال محلي سيحوت يتفقد محطة الكهرباء بالمديرية

المهرة (المندب نيوز)خاص

تفقد القائم بأعمال أمين محلي سيحوت الاستاذ عبدالله عوض باعبده، اليوم، محطة كهرباء سيحوت وذلك للإطلاع على نظام التشغيل والصعوبات التي تواجه فرع المؤسسة والفريق الفني خلال عملهم اليومي في المحطة.

استمع باعبده، الى شرحاً موجزاً عن أبرز الأشكاليات التي تعيق عمل المناوبين وأسباب الأنقطاعات المتكررة وأهم الأحتياجات الضرورية للمحطة والتي من شأنها تسهم في أستقرار الخدمة وإيصالها لكافة المواطنين.

وشدد باعبده، على ضرورة الحرص على التقييد وضبط مواقيت التشغيل والأنطفاء وفق البرامج الزمني المُعد من إدارة المؤسسة ، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال ومؤظفي الكهرباء في سبيل أستقرار التيار الكهربائي والتخفيف من معاناة المواطنين.

شكر باعبده، ما يبذله مدير مؤسسة الكهرباء بالمديرية الاستاذ سالم العدلي من جهود جليلة ومرابطتة ومتابعته المستمرة من أجل أستمرار خدمة الكهرباء ووصولها الى كافة المواطنين في ضل العجز التي تشهدها محطة كهرباء سيحوت في الطاقة التوليدية والذي أدي الى زيادة الأنطفاءات بالمديرية خلال شهر رمضان المبارك.

رافق أمين محلي سيحوت خلال الزيارة، الشيخ سعد عبدالله عفرار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالمديرية والاستاذ سعيد مبارك معرابي مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية سيحوت والأستاذ مبروك جمعان الكثيري مدير مكتب الآثار والمتاحف بالمديرية.