القائم بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي يلتقي رئيس الهيئة العامة للأرصاد السعودي بجدة

التقى القائم بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي الاستاذ عبدالرقيب العمري ، صباح اليوم الخميس ، برئيس الهيئة العامة للأرصاد بالمملكة العربية السعودية الدكتور أيمن غلام و نائبه الاستاذ محمد بابيضان في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

وخلال اللقاء بحث الجانبان ، آلية تجهيز الهيئة العامة للارصاد بمطار عدن الدولي فيما يتعلق بالجوانب الفنية و الانشائية و كذلك العمل على تاهيل و تدريب الكوادر الفنية و الهندسية في قطاع الارصاد الجوي بمطار عدن الدولي .

وعقب اللقاء قال الاستاذ عبدالرقيب العمري بأن الاجتماع مع الجانب السعودي كان مثمر جدا وان الاشقاء في المملكة العربية السعودية أبدوا حرصا شديدا و اهتماما بالغا على انجاح العمل في مطار عدن الدولي وكذا اعادة تنمية و تاهيل المنشئات الخدمية ضمن البرنامج السعودي لتنمية اليمن و اعادة إعمارها .

ومن المتوقع قيام فريق هندسي سعودي بزيارة مطار عدن الدولي للمسح و تحديد الأوليات الضرورية للبدء في مشاريع اعادة تاهيل المطار وكانت الزيارة بدعوة كريمة من قوات التحالف العربي بالرياض و الدكتور أيمن غلام رئيس الهيئة العامة للأرصاد بالمملكة العربية السعودية .

*من عادل حمران