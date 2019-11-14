القائم باعمال مدير عام تربية أبين يلتقي مديري التربية بمديريتي خنفر والمحفد

بتكليف من مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة ابين الدكتور وضاح صالح المحوري قام اليوم امس الاستاذ علي فضل عمير رئيس شعبة التعليم العام القائم باعمال مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالجلوس والاجتماع بمديري ادارات التربية في مديريتي خنفر الاستاذ محمود بن سبعة ومدير التربية بمديرية المحفد الاستاذ مهدي عشيش كلاً على حده .

حيث ناقش الاستاذ عمير مع مديري التربية بمديريتي خنفر والمحفد جملة من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالعملية التربوية والتعليمية في المديريتين

كما اطلع الاستاذ عمير على سير العملية التعليمية في خنفر والمحفد من خلال استماعة للشرح الذي استعرضة امامة كلاً من الاستاذ سبعة مدير التربية م/ خنفر وكذا الاستاذ عشيش مدير التربية م/ المحفد.

ومن جانبه الاستاذ علي فضل عمير رئيس شعبة التعليم العام المكلف بالقيام بمهام المدير العام لمكتب التربية بالمحافظة اشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادات ادارات التربية والادارات المدرسية في المديريات للنهوض بالعملية التعليمية مؤكداً في الوقت نفسة على ضرورة مضاعفة وبذل المزيد من الجهود لتحسين وارتقاء العملية التربوية والتعليمية كما اكد استعداد مكتب التربية بالمحافظة الدائم في تذليل وتسهيل كافة الصعوبات التي تعيق انجاح العملية التعليمية في كافة مدارس مديريات المحافظة.

الجدير بالذكر انه تم تكليف الاستاذ علي فضل عمير بالقيام باعمال مدير عام مكتب التربية والتعليم م/ ابين من قبل الدكتور وضاح صالح المحوري مدير عام مكتب التربية بالمحافظة الذي يخضع للعلاج عقب تعرضة الاسبوع الماضي لحادث مروري ادا الى انقلاب سيارتة وهو في طريقة من عدن لمزاولة عملة في ابين.

حضر اللقاءات الاستاذ محمد علي مبارك مدير مكتب مدير عام التربية بالمحافظة.

من علي السليماني