القاضي هاشم يتفقد الأعمال الإنشائية في مبنى نيابة استئناف حضرموت بالمكلا

تفقد رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبداللاه الجفري صباح اليوم الخميس سير الأعمال الإنشائية في مبنى نيابة استئناف حضرموت بالمجمع القضائي بمدينة المكلا.



وخلال تفقده سير الأعمال استمع رئيس محكمة استئناف حضرموت من الجهة المنفذة للمشروع شركة شامبا، الى الصعوبات والعوائق التي واجهتهم وأدت الى توقف العمل، وأوضحت الجهة المنفذة عن قيامها بعملية تعميق الحفر والدك والردم على مراحل خلال فترة توقف العمل، لوجود مخلفات الورش ومحلات الصيانة والآبار والبيارات في الموقع، ليتم استئناف العمل يوم أمس الأربعاء وينجز خلال فترة زمنية اقصاها خمسة أشهر.



من جانبه أوضح القاضي الجفري الى أن المبنى يحتوي على أربعة أدوار، تضم نحو ٤٨ غرفة، بمساحة تقدر بحوالي من ٥٠٠ الى ٦٠٠ متر مربع، وبتكلفة اجمالية بلغت ١٤٤ مليون ريال، معرباً عن شكره وتقديره لمكتب النائب العام ومحافظ حضرموت، على تمويلهم لهذا المشروع الحيوي، واهتمامهم بالجانب القضائي بالمحافظة.



مؤكداً على أن المبنى سيشمل كافة النيابات العامة والمتخصصة بحضرموت، وأن المجمع القضائي بهذا المنجز سيضم كافة السلطات القضائية من نيابات ومحاكم، عقب استكمال هذا المبنى، الأمر الذي سيسهل للمواطنين سير الاجراءات.



وأشاد رئيس محكمة استئناف حضرموت بالجهود التي تبذلها شركة شامبا في سبيل سير الأعمال الإنشائية بالمبنى، حاثاً على الالتزام بالمواصفات والمقاييس المتفق عليها، والالتزام باستكمال الأعمال الجارية خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.



*من إعلام محكمة الاستئناف