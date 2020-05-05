المشهد اليمني

القبض على اربعة مواطنين في إب قادمين من عدن ومصدر يوضح الاسباب

5 مايو، 2020
0
المشهد اليمني

ألقت الاجهزة الامنية في محافظة اب وسط البلاد القبض على عدد من المواطنين.

 

وقال مصدر محلي إن سبعة مواطنين وصلوا المحافظة قادمين من عدن.

 

واشار المصدر أن من بين السبعة المواطنين ثلاثة مشتبيهن بحالات فيروس كورونا.

 

ولفت بالقول أن الاجهزة الامنية بعد تلقيها بلاغ عن وجود حالة اشتباه بفيروس كورونا في منطقة عيقرة شرعت للنزول والقبض عليهم.

 

وتابع قائلا أن الأمن القى القبض على أربعة مواطنين فيما الخامس مايزال البحث جاري عنهم وهما المشتبهين.

 

واختتم بالقول ان المسافرين قادمين من عدن الى محافظة إب منطقة عيقرة قبل ثلاثة أيام عن طريق التهريب.

 

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إب اربعة الاسباب القبض عدن على في قادمين من مواطنين ومصدر يوضح

إقرا أيضا

Photo of تجنيد إجباري .. أوامر حوثية عاجلة لعقّال الحارات في العاصمة صنعاء (وثيقة)

تجنيد إجباري .. أوامر حوثية عاجلة لعقّال الحارات في العاصمة صنعاء (وثيقة)

5 مايو، 2020
Photo of لتهريبه أسلحة إلى اليمن .. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قيادي بالحرس الثوري الإيراني

لتهريبه أسلحة إلى اليمن .. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قيادي بالحرس الثوري الإيراني

5 مايو، 2020
Photo of إصابات جراء انهيار منزل شعبي بصنعاء

إصابات جراء انهيار منزل شعبي بصنعاء

5 مايو، 2020
Photo of تجار إب يبدأون إضراب شامل جراء تعسف مليشيا الحوثي

تجار إب يبدأون إضراب شامل جراء تعسف مليشيا الحوثي

5 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق