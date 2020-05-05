القبض على اربعة مواطنين في إب قادمين من عدن ومصدر يوضح الاسباب

ألقت الاجهزة الامنية في محافظة اب وسط البلاد القبض على عدد من المواطنين.

وقال مصدر محلي إن سبعة مواطنين وصلوا المحافظة قادمين من عدن.

واشار المصدر أن من بين السبعة المواطنين ثلاثة مشتبيهن بحالات فيروس كورونا.

ولفت بالقول أن الاجهزة الامنية بعد تلقيها بلاغ عن وجود حالة اشتباه بفيروس كورونا في منطقة عيقرة شرعت للنزول والقبض عليهم.

وتابع قائلا أن الأمن القى القبض على أربعة مواطنين فيما الخامس مايزال البحث جاري عنهم وهما المشتبهين.

واختتم بالقول ان المسافرين قادمين من عدن الى محافظة إب منطقة عيقرة قبل ثلاثة أيام عن طريق التهريب.