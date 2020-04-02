المشهد اليمني

القبض على شخص قام بتفجير قنبلة صوتية في المعلا بعدن

3 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

ذكرت مصادر محلية ان قوة امنية تمكنت من القاء القبض على الشخص الذي القى القنبلة الصوتية في احد الشوارع بمديرية المعلا بعد شجار وخلاف وقع بينه وبين احد الاشخاص بالقرب من مستشفى خليج عدن .

واشارت المصادر الى ان الحادثة لم تتسبب بحدوث اي اصابات لكنها تسببت في حالة من الخوف والهلع بين اوساط الساكنين بالقرب من موقع انفجار القنبلة.

واوضحت ان مسارعة قوات الامن بالتحرك والقاء القبض على الشخص الذي تسبب بالحادثة واثار حاله من الهلع بين الناس قوبل بالرضاء والارتياح من قبل الاهالي والساكنين.
وتشهد عدن منذ اغسطس العام 2019م حالة من الانفلات الامني منذ سيطرة الانتقالي وقواته عليها .

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