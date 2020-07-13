القبض على قاتل المواطن ”الميسري” في المهرة

ضبط رجال البحث الجنائي بمديرية شحن بمحافظة المهرة، يوم أمس، على قاتل متهم بجريمة قتل وقعت في أواخر شهر رمضان المنصرم في محافظة حضرموت.

وأفاد مصدر في إدارة البحث في مديرية شحن بأنه تم القبض على المدعو (ع.ص.ن)، المتهم بقتل المجني عليه (خالد خميس الميسري) وهو من أهالي حضرموت ويعمل سائق أجرة طمعاً في نهب مركبته (باص نوع هايس).. مشيراً إلى أن رجال البحث قاموا بالتحري والبحث عن الجاني فور استلام برقية مدير عام الشرطة بالمحافظة وتمكنوا من القبض عليه في شحن.

وأوضح المصدر الأمني بأنه تم التواصل مع شرطة سيئون لاستلام المتهم لهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان المجني عليه قد اختفى في شهر رمضان في ظروف غامضة قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة في إحدى مناطق سيئون، فيما لاذ الجاني بالفرار صوب منطقة شحن.