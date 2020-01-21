ابابيل نت

القبض على قاتل قائد اللواء الاول مقاومة بالضالع.. صورة

21 يناير، 2020
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أفادت مصادر عسكرية وإعلامية بالقاء القبض على قاتل الشهيد ابن الشهيد العميد وليد سيف سكرة قائد اللواء الأول مقاومة جنوبية في منطقة حبيل الريدة وهو في طريقه الى عدن،بعد أقل من عام على استشهاد والده في المواجهات المتواصلة مع الحوثيين بحدود الضالع.

وأوضحت المصادر ان قوات جنوبية تمكنت الليلة من القبض على المدعو شلال سعيد الشيلة، بعد محاولته الهرب في المناطق الجبلية، وعقب ساعات من تنفيذه لجريمته بحق سكره الابن.

حسب ناشطون جنوبيون على شبكة التواصل الاجتماعي.

ونشر الناشطون صورة لشخص يظهر وكأنه في قبضة آخرين امسكوا به وقالوا انها للشخص المتهم بقتل العميد سكرة غير ان اخرين شككوا في صحتها او علاقتها بالحادث وانها قديمة ويسعى مسريبيها لتمييع قضية الشهيد ابن الشهيد والتأثير على الجهود الجارية لالقاء القبض عليه بعد محاولته الهرب باتجاه منطقة الصبيات والأزرق وصولا إلى تعز.

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