القبض على كمية من المخدرات باتجة عدن..تفاصيل





القت نقطة الحزام الامني الواقعة في دوفس بمحافظة ابين قبل قليل على كمية من المخدرات كانت متجهه صوب العاصمة عدن.

وافاد مصدر خاص ان افراد النقطة اشتبهوا بسيارة نوع جيب على متنها اثنين ركاب قادمة من محافظة المهرة.

واثناء التفتيش تم العثور علئ كمية تقدر ب20 كيلو من المخدرات اراد المهربون ادخالها الى العاصمة عدن.

الجدير بالذكر ان افراد نقطة دوفس الامنية بقيادة العقيد محمود الكلدي اصبحت عائقا امام مهربي المخدرات بسبب الحس الامني واليقظة العالية التي يتمتع بها افراد النقطة.