التغيير نت

القبض على كمية من المخدرات باتجة عدن..تفاصيل

التغيير نت التغيير نت منذ 19 دقيقة
2 أقل من دقيقة


القت نقطة الحزام الامني الواقعة في دوفس بمحافظة ابين قبل قليل على كمية من المخدرات كانت متجهه صوب العاصمة عدن.

وافاد مصدر خاص ان افراد النقطة اشتبهوا بسيارة نوع جيب على متنها اثنين ركاب قادمة من محافظة المهرة.

واثناء التفتيش تم العثور علئ كمية تقدر ب20 كيلو من المخدرات اراد المهربون ادخالها الى العاصمة عدن.

الجدير بالذكر ان افراد نقطة دوفس الامنية بقيادة العقيد محمود الكلدي اصبحت عائقا امام مهربي المخدرات بسبب الحس الامني واليقظة العالية التي يتمتع بها افراد النقطة.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
القبض المخدرات باتجة عدنتفاصيل على كمية من
التغيير نت

التغيير نت

مقالات ذات صلة

Photo of الزبادي يقلل الاصابه بالسرطان للمدخنين!

الزبادي يقلل الاصابه بالسرطان للمدخنين!

منذ 55 دقيقة
Photo of الحوثيين يجبرون الإذاعات المجتمعية في صنعاء على هذا الامر..تفاصيل

الحوثيين يجبرون الإذاعات المجتمعية في صنعاء على هذا الامر..تفاصيل

منذ ساعتين
Photo of اعتراض صواريخ في سماء المخا واسقاط طائرة مسيرة حوثية

اعتراض صواريخ في سماء المخا واسقاط طائرة مسيرة حوثية

منذ ساعتين
Photo of حزمة الموت قناة اخبارية تنشر لقطات لخلايا الاغتيالات بعدن..صور

حزمة الموت قناة اخبارية تنشر لقطات لخلايا الاغتيالات بعدن..صور

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق