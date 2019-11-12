المشهد العربي

القبض على لص متخصص في سرقة المنازل بلحج

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ دقيقتين
0 أقل من دقيقة

المشهد العربي – خاص

كشفت مصادر أمنية،أن قوات الحزام الأمني بالمدينة الخضراء في مديرية تبن بمحافظة لحج تمكنت مساء أمس الاثنين من القبض على أحد اللصوص بالمديرية.

وقالت المصادر الأمنية في تصريحات خاصة لـ”المشهد العربي”، إن قوات حزام أمن الخضراء وبناءا على بلاغات، قام بعمليات تحري وتعقب قادت إلى القبض على المتهم “ح.ر.م.ق” وهو أحد ساكني حي البساتين بمديرية دار سعد بعدن .

وأشارت المصادر، إلى المتهم وخلال التحقيقات اعترف بارتكابه عمليتين سطو على منزلين إلى جانب سرقة  هواتف محمولة ومجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات خاصة .

ولفتت المصادر، إلى أن إدارة قوات حزام الخضراء سلمت المضبوطات إلى أصحابها وأودعت المتهم الحجز لاستكمال التحقيق وتقديم ملفه إلى النيابة العامة.

الوسوم
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of لقور: أطراف داخل الشرعية ستعمل بكل قوة لمنع تنفيذ اتفاق الرياض

لقور: أطراف داخل الشرعية ستعمل بكل قوة لمنع تنفيذ اتفاق الرياض

منذ 20 دقيقة
Photo of إيران وأشقاؤها الإرهابيون.. أشرار هزمهم اتفاق الرياض

إيران وأشقاؤها الإرهابيون.. أشرار هزمهم اتفاق الرياض

منذ 4 ساعات
Photo of ملامح الدور القطري الخفي لإفشال اتفاق الرياض

ملامح الدور القطري الخفي لإفشال اتفاق الرياض

منذ 5 ساعات
Photo of الأسبوع الأول لاتفاق الرياض.. التزام جنوبي وخرق إخواني

الأسبوع الأول لاتفاق الرياض.. التزام جنوبي وخرق إخواني

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق