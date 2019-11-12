القبض على لص متخصص في سرقة المنازل بلحج

المشهد العربي – خاص

كشفت مصادر أمنية،أن قوات الحزام الأمني بالمدينة الخضراء في مديرية تبن بمحافظة لحج تمكنت مساء أمس الاثنين من القبض على أحد اللصوص بالمديرية.

وقالت المصادر الأمنية في تصريحات خاصة لـ”المشهد العربي”، إن قوات حزام أمن الخضراء وبناءا على بلاغات، قام بعمليات تحري وتعقب قادت إلى القبض على المتهم “ح.ر.م.ق” وهو أحد ساكني حي البساتين بمديرية دار سعد بعدن .

وأشارت المصادر، إلى المتهم وخلال التحقيقات اعترف بارتكابه عمليتين سطو على منزلين إلى جانب سرقة هواتف محمولة ومجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات خاصة .

ولفتت المصادر، إلى أن إدارة قوات حزام الخضراء سلمت المضبوطات إلى أصحابها وأودعت المتهم الحجز لاستكمال التحقيق وتقديم ملفه إلى النيابة العامة.