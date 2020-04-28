القحطاني: الشرعية لن تنفذ اتفاق الرياض لهذه الأسباب

أكد الإعلامي بسام القحطاني،اليوم الثلاثاء، أن الشرعية لن تنفذ اتفاق الرياض لأنها ستسحب قواتها من شقرة وشبوة وحضرموت وتتجه لقتال الحوثي، مشيرا إلى أن ذلك يؤرق الشرعية.

وكتب القحطاني عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”لن ينفذوا اتفاق الرياض لأنه سيحتم عليهم سحب قواتهم من شقرة وشبوة وحضرموت ويتجهون لقتال الحوثي وهذا مايؤرقهم”.

وأضاف:” لأن التنفيذ سيكون تحت إدارة التحالف وسيراقبهم خطوة بخطوة ولا مجال للتراجع وهنا نقول جنت على نفسها براغش وفي الحالتين الجنوبيين منتصرين “.