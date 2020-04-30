المشهد العربي
القحطاني يكشف تفاصيل القبض على مافيا صرافة عدن التابعة للشرعية
كشف الإعلامي بسام القحطاني، تفاصيل عملية القبض على مافيا الصرافة في عدن التابعين لما تسمى بحكومة الشرعية.
وكتب “القحطاني” في تغريدك عبر حسابه الشخصي بتويتر، رصدها “المشهد العربي”: “القبض على مافيا الصرافة في عدن، وتم قطع رواتب (78,400) موظف تابعين للشرعية بالخارج كانت تصرف لهم من إيرادات محافظة عدن بالدولار ومن ضمنهم عبدالملك المخلافي وأفراد عائلته”.
وأضاف: “عشان تعرفوا ليش طلع في الآونه الأخيره المخلافي بعد ماكان غايب عن الساحة”.
وتابع:” خطوة جبارة للانتقالي”.
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