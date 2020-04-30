المشهد العربي

القحطاني يكشف تفاصيل القبض على مافيا صرافة عدن التابعة للشرعية

30 أبريل، 2020
0

كشف الإعلامي بسام القحطاني، تفاصيل عملية القبض على مافيا الصرافة في عدن التابعين لما تسمى بحكومة الشرعية.

وكتب “القحطاني” في تغريدك عبر حسابه الشخصي بتويتر، رصدها “المشهد العربي”: “‏القبض على مافيا الصرافة في عدن، وتم قطع رواتب (78,400) موظف تابعين للشرعية بالخارج كانت تصرف لهم من إيرادات محافظة عدن بالدولار ومن ضمنهم عبدالملك المخلافي وأفراد عائلته”.

وأضاف: “عشان تعرفوا ليش طلع في الآونه الأخيره المخلافي بعد ماكان غايب عن الساحة”.

وتابع:” خطوة جبارة للانتقالي”.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
التابعة القبض القحطاني تفاصيل صرافة عدن على للشرعية مافيا يكشف

إقرا أيضا

Photo of الإنمائي ينتهي من تطوير مقرين لصندوق نظافة عدن (صورة)

الإنمائي ينتهي من تطوير مقرين لصندوق نظافة عدن (صورة)

30 أبريل، 2020
Photo of خلال ساعات.. محاولتان لاغتيال ناشط سياسي في تعز

خلال ساعات.. محاولتان لاغتيال ناشط سياسي في تعز

30 أبريل، 2020
Photo of يونيسف: 4155 مقعدا دراسيا في تعز وإب

يونيسف: 4155 مقعدا دراسيا في تعز وإب

30 أبريل، 2020
Photo of لجنة مواجهة كورونا: لا إصابات جديدة في عدن

لجنة مواجهة كورونا: لا إصابات جديدة في عدن

30 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق