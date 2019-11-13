القديري تزور مدرسة دهل احمد وتحضر تأسيس مجلس الاباء

ضمن خطة النزول الميداني لقسم تعليم الفتاة والمشاركة المجتمعية بمكتب التربية والتعليم زنجبار ابين قامت صباح اليوم الاستاذة سهام القديري رئيس القسم بالنزول الميداني لمدرسة دهل احمد الوادي وذلك للجلوس مع مدير المدرسة الاستاذ حسين عباد والاخصائي الاجتماعي ومناقشتهم والاستفسار منهم حول مدى قبول الطلاب للالتحاق بالدراسة وكذا الاطلاع على مدى متابعة الاخصائي والادارة المدرسية للطلاب المتسربين من المدرسة وماهي الحلول والمعالجات التي وضعت من قبل المدرسة.

كما قامت سهام القديري بزيارة للصف الثاني والتقت هناك بمجموعة من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ووجهت النصح والارشادات لمعلمي الصف بكيفية التعامل مع هذه الفئة من الطلاب، كما انه ومن صميم عملها قامت الاستاذة سهام القديري بالجلوس مع احد اولياء الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة واقنعته وشجعته بضرورة الحاق ولده بمدرسة الصم والبكم زنجبار لنيل حقه من التعليم والذي بدورها تواصلت بادارة مدرسة الصم والبكم لترتيب وضع الطالب لديهم.

من جهة اخرى حضرت القديري تشكيل مجلس الاباء لمدرسة دهل احمد واكدت على ادارة المدرسة بسرعة تشكيل المجلس الطلابي موضحه ان ذلك ياتي ضمن خطة مكتب التربية والتعليم بزنجبار للعام الدراسي 2019-2020م بتشكيل مجالس الاباء والمجالس الطلابية في مدارس المديرية.

رافق الاستاذة سهام القديري بنزولها الميداني هذا الى مدرسة دهل احمد كلا من الاستاذ سالم تيسير رئيس قسم الرقابة والتفتيش بمكتب التربية زنجبار والاستاذ محمد راجح مسؤول التغذية بالمديرية.

من محمد عبيد