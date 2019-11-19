المشهد اليمني

القربي: أصعب مهمة لي في وزارة الخارجية كانت في العلاقات بين اليمن والسعودية

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ دقيقتين
0 أقل من دقيقة
المشهد اليمني

قال وزير الخارجية اليمنية السابق، أبو بكر القربي، إن أصعب المهام له اثناء توليه وزارة الخارجية كانت في العلاقة بين اليمن والسعودية.

وأوضح القربي في مقابلة له مع الـ “بي بي سي” أن تلك الصعوبة كانت بسبب القضايا الكثيرة التي تتعلق بأمن البلدين، مشيراً إلى أن علاقته الجيدة بالملك السعودي الراحل عبدالله سهل له أموراً كثيرة.

وحول مشاركته في حكومته الحوثيين أضاف القربي: شاركت في وفد مشترك بجنيف والكويت مع الوحوثيين مناصفة، وكان لكل فريق من الجانبين رئيسه، وكانت تحدث قضايا خلافية بيينا وبين الحوثيين في الكويت بالذات، لانه هناك قضايا تتعلق بجوانب فنية كنزع وتسليم السلاح.

وأشار إلى أن حوار الكويت كاد أن يخلق اتفاقاً بين الحكومة الشرعية من جهة والحوثيين وحزب المؤتمر من جهةٍ آخرى، بحيث تشكل حكومة مناصفة بين الجانبين، لكن كان هناك تساؤلات لمن سيتم تسليم السلاح، وكان الحوثي يرى انه لايستطيع تسليم السلاح ويفقد ورقة القوة التي بيده.

الوسوم
أصعب الخارجية العلاقات القربي اليمن بين في كانت لي مهمة والسعودية وزارة

مقالات ذات صلة

Photo of اتفاق الرياض.. بدأ التنفيذ.. انتصار اليمن الموحد

اتفاق الرياض.. بدأ التنفيذ.. انتصار اليمن الموحد

منذ 31 دقيقة
Photo of اليمن… بوابة المهاجرين الأفارقة في رحلة الموت بحثا عن الحياة

اليمن… بوابة المهاجرين الأفارقة في رحلة الموت بحثا عن الحياة

منذ ساعة واحدة
Photo of القربي يكشف تفاصيل عن ثأر الرئيس ”صالح” مع الحوثيين وعن لقائه الآخير

القربي يكشف تفاصيل عن ثأر الرئيس ”صالح” مع الحوثيين وعن لقائه الآخير

منذ ساعتين
Photo of عاجل : اشتباكات عنيفة بين مجهولين وقوات الإنتقالي بأبين

عاجل : اشتباكات عنيفة بين مجهولين وقوات الإنتقالي بأبين

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق