القربي: أصعب مهمة لي في وزارة الخارجية كانت في العلاقات بين اليمن والسعودية

قال وزير الخارجية اليمنية السابق، أبو بكر القربي، إن أصعب المهام له اثناء توليه وزارة الخارجية كانت في العلاقة بين اليمن والسعودية.

وأوضح القربي في مقابلة له مع الـ “بي بي سي” أن تلك الصعوبة كانت بسبب القضايا الكثيرة التي تتعلق بأمن البلدين، مشيراً إلى أن علاقته الجيدة بالملك السعودي الراحل عبدالله سهل له أموراً كثيرة.

وحول مشاركته في حكومته الحوثيين أضاف القربي: شاركت في وفد مشترك بجنيف والكويت مع الوحوثيين مناصفة، وكان لكل فريق من الجانبين رئيسه، وكانت تحدث قضايا خلافية بيينا وبين الحوثيين في الكويت بالذات، لانه هناك قضايا تتعلق بجوانب فنية كنزع وتسليم السلاح.

وأشار إلى أن حوار الكويت كاد أن يخلق اتفاقاً بين الحكومة الشرعية من جهة والحوثيين وحزب المؤتمر من جهةٍ آخرى، بحيث تشكل حكومة مناصفة بين الجانبين، لكن كان هناك تساؤلات لمن سيتم تسليم السلاح، وكان الحوثي يرى انه لايستطيع تسليم السلاح ويفقد ورقة القوة التي بيده.