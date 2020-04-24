”القربي” يعلق على إعلان التحالف العربي تمديد وقف إطلاق النار في اليمن

علق الدكتور أبو بكر القربي، الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، و وزير الخارجية الاسبق، على إعلان التحالف العربي تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر.

وقال القربي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر ” تويتر “، رصدها ” المشهد اليمني “، أن ” ‏الإعلان عن وقف إطلاق النار من طرف واحد تلبيةً لطلب المبعوث الأممي دون معرفة أسس وقف إطلاق النار ومن هي الأطراف المعنية به قد يفشل مرة أخرى في غياب مشروع واضح لمفاوضات الحل السياسي الشامل”.

وحث القربي المبعوث الاممي بتصحيح الوضع لأن اليمن لا يتحمل المزيد من الفشل.

و أعلن التحالف العربي الداعم للشرعية، تمديد وقف إطلاق النار في اليمن بدء من اليوم الجمعة ولمدة شهر من جانب واحد، بعد هدنة مماثلة لمدة أسبوعين انتهت أمس دون تحقيق أي نتائج.