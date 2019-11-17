القصف الحوثي يتواصل على مواقع القوات المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة

واصلت مليشيات الحوثي سلسلة الخروقات والإنتهاكات اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة ، مستخدمة القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة.