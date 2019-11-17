اليمن العربي

القصف الحوثي يتواصل على مواقع القوات المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة

اليمن العربي اليمن العربي منذ دقيقة واحدة
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واصلت مليشيات الحوثي سلسلة الخروقات والإنتهاكات اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة ، مستخدمة القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة.

 وقال مصدر عسكري ميداني إن المليشيات شنت قصفاً مدفعياً بقذائف الهاون عيار 120 وقذائف الهاوزر على مواقع القوات المشتركة جنوب المديرية.

 وأوضح المصدر عن قيام عناصر مليشيات الحوثي بإستهداف المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا وبسلاح معدل البيكا .

وأشار المصدر إلى قيام المليشيات بفتح نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع أخرى للقوات المشتركة شمال المديرية بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبالأسلحة القناصة بشكل مكثف.

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اليمن العربي

اليمن العربي

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