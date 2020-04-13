القصف الحوثي يتواصل في الحديدة والدريهمي وحيس

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:

الحديدة

2020-04-13 20:20:52

تعرضت مواقع القوات المشتركة في كيلو16 شرف مدينة الحديدة للقصف من قبل المليشيات الحوثية، الاثنين، كما قصفت المليشيات القرى السكنية في مديرية الدريهمي بالأسلحة الثقيلة.

وأفادت مصادر ميدانية في القوات المشتركة، أن المليشيات استهدفت مواقع القوات بقذائف الهاون وبسلاح 12،7 و14،5 وعيار القناصة.

وفي السياق ذاته أكد المصدر أن المليشيات استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي بقذائف الهاون.

كما استهدفت مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، اليوم الاثنين، منازل ومزارع المواطنين في مديرية حيس بقذائف مدفعية الهاون.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات اطلقت 7 قذائف هاون عيار 120 على منازل المواطنين وسط مدينة حيس ما أسفر عن أضرار في المنازل وحالة من الهلع في نفوس المدنيين.

وأضافت المصادر إن الملشيات قصفت مزارع المواطنين شرق المدينة ب8 قذائف هاون عيار 82 تسببت بأضرار في المحاصيل الزراعية.