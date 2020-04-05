عدن تايم

القضاء في مرمى تعسفات مليشيات الاخوان

5 أبريل، 2020
0

قالت شبكة نقابية في اليمن، إنها رصدت 7 اعتداءات طالت قضاة، خلال أسبوع واحد، في مدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح اليمني.

وأكدت شبكة ”محامون ضد الفساد“ غير الحكومية، في بيان صحفي، حصلت ”إرم نيوز“ على نسخة منه، أن عددا من الاعتداءات تعرض لها قضاة في مدينة تعز، خلال الأسبوع الأول من عملهم، بعد انقضاء العطلة القضائية.

وقالت الشبكة، إن تلك الاعتداءات تنوعت بين التهديد بالقتل والخطف ومحاولة اغتيال، والاعتداء بالرصاص في إحدى النقاط الأمنية، طالت مجموعة من القضاة، بينهم القاضي صلاح بجاش رئيس محكمة المخاء، الذي تعرض في 1 نيسان/ أبريل، لمحاولة اغتيال أصيب خلالها أحد مرافقيه، إضافة إلى إصابة رئيس قلم التوثيق في المحكمة إصابة خطرة.

ولفت المحامي والناشط الحقوقي طارق الشرعبي، أمين عام الشبكة، إلى وجود مخطط وصفه بـ“القذر“، من قبل ”أعداء النظام والقانون“؛ من أجل تهيئة الجو المناسب لممارسة أعمالهم الإجرامية، مشيرا إلى أن تلك الممارسات تهدف إلى ”انتهاك حقوق العامة بالاعتداء والسطو والنهب للممتلكات العامة“.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الاخوان القضاء تعسفات في مرمى مليشيات

إقرا أيضا

Photo of حقائق صادمة..تفاصيل نهب وبيع منزل نائب وزير داخلية الجنوب العميد مطهر مسعد.. واسرته تأمل من الشرفاء الوقوف معهم

حقائق صادمة..تفاصيل نهب وبيع منزل نائب وزير داخلية الجنوب العميد مطهر مسعد.. واسرته تأمل من الشرفاء الوقوف معهم

5 أبريل، 2020
Photo of بينها اليمن.. البنك الدولي يقدّم حزمة مساعدات لدعم دول المنطقة في مواجهة الفيروس

بينها اليمن.. البنك الدولي يقدّم حزمة مساعدات لدعم دول المنطقة في مواجهة الفيروس

5 أبريل، 2020
Photo of القائم بأعمال السفير اليمني في إسبانيا يعلن اصابته بفايروس كورونا

القائم بأعمال السفير اليمني في إسبانيا يعلن اصابته بفايروس كورونا

5 أبريل، 2020
Photo of أسعار الصرف في عدن وصنعاء وحضرموت مساء اليوم السبت

أسعار الصرف في عدن وصنعاء وحضرموت مساء اليوم السبت

5 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق