عدن تايم

القضاء يفند البيان الصادر عن وزارة المالية ويكشف عن اوامر قبض قهري بحق 3 موظفين

14 أبريل، 2020
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نفى مصدر قضائي في نيابة استئناف عدن صحة ماورد في البيان الصادر عن وزارة المالية بان استدعاء عدد من موظفي المالية من قبل نيابة صيرة الابتدائية هو لغرض الضغط لصرف مرتبات القضاة المرتبطين بالحوثيين .

وأوضح المصدر بان النيابة أستدعت عدد من الموظفين لسماع أقوالهم عن واقعة الامتناع عن تنفيذ قرارات رئاسية واجبة التنفيذ وعند رفضهم الحضور اصدر بحقهم أوامر قبض.

وأكد المصدر بان توقيف العمل في الوزارة وتعطيل العمل في مرفق عام إحتجاجاً على أوامر قضائية يضع من يقف خلفه تحت طائلة المسالة القانونية .
وكان موظفو ديوان عام وزارة المالية بالعاصمة عدن، اعلنوا تعليقهم العمل ابتدأ من اليوم الثلاثاء، احتجاجا على اصدار نيابة صيرة أوامر قبض قهري بحق عدد من قيادات الوزارة، لإجبار مختصي الوزارة على صرف مرتبات منتسبي السلطة القضائية المرتبطين بسلطات الانقلاب حسب ما ورد في بيانهم.

ونشر المصدر صورا لاوامر قبض قهر بحق ثلاثة من موظفي وزارة المالية بتهمة معرقلي سير العمل وعدم الامتثال للحضور الى النيابة .

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