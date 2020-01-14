القطيبي وشاهر يتفقدان تعشيب ملعب الحبيشي بعدن

تفقد الاخوان/مقبل القطيبي رئيس دائرة السلطة المحلية بمجلس الوزراء نعمان شاهر مدير عام مكتب الشباب والرياضة صباح (الاثنين) ومعه الاخ/مقبل القطيبي ومعهم كلا من / محمود عبيد مستشار مكتب الشباب والرياضة ومهندسي الأشغال العامة/ عبدالكريم الشرجبي ومحمد الردماني والمهندسة/ هناء والاخ/ احمد الحسني امين عام اتحاد الكرة بعدن وعدد من المسئولين اعمال تعشيب ملعب الحبيشي الذي.بدأ منذ السبت الماضي ويستمر لمدة عشرين يوما تقريبا عبر شركة متخصصة في تعشيب الملاعب.

واطلعو من المقاول/ ياسر حوشب والمهندسين على إجراءات تعشيب الملعب والأعمال التي تجري الآن سواء في الاعمال الاساسية او الاعمال الاضافية.

متمنين سرعة انجاز تاهيل الملعب وافتتاحه باسرع وقت ممكن لما لهذا الملعب من اهمية كبيرة وخاصة لمحافظة عدن.