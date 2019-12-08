القطيبي ينسف وعود الداخلية ويلغي اتفاقية تسليم المرتبات لمنتسبيها

الغت شركة القطيبي للصرافة الاتفاقية التي تقضي بتسليم مرتبات منتسبي الداخلية لشهر سبتمبر الماضي .

وأكدت ادارة الشركة في تصريح خاص لعدن تايم ان سبب الغاء اتفاقية تسليم المرتبات يأتي بسبب عدم تسلمها اي مخصصات مالية لصرف المرتبات .

وقالت ان الشركة ابرمت الاتفاقية على اساس استلام المخصصات المالية وصرفها لمنتسبي الداخلية ، وليس عبر الاستدانة الحكومية من الشركة .

ونسف قرار القطيبي الغاء الاتفاقية ، الوعود التي اطلقتها وزارة الداخلية وقيادتها عبر موقعها الرسمي قبل ايام .

ويعاني منتسبي الاجهزة الامنية بعدن من عدم تسلم مرتباتهم الشهرية المتراكمة منذ شهر سبتمبر الماضي .