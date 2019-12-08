عدن تايم

القطيبي ينسف وعود الداخلية ويلغي اتفاقية تسليم المرتبات لمنتسبيها

8 ديسمبر، 2019
0

الغت شركة القطيبي للصرافة الاتفاقية التي تقضي بتسليم مرتبات منتسبي الداخلية لشهر سبتمبر الماضي .

وأكدت ادارة الشركة في تصريح خاص لعدن تايم ان سبب الغاء اتفاقية تسليم المرتبات يأتي بسبب عدم تسلمها اي مخصصات مالية لصرف المرتبات .

وقالت ان الشركة ابرمت الاتفاقية على اساس استلام المخصصات المالية وصرفها لمنتسبي الداخلية ، وليس عبر الاستدانة الحكومية من الشركة .

ونسف قرار القطيبي الغاء الاتفاقية ، الوعود التي اطلقتها وزارة الداخلية وقيادتها عبر موقعها الرسمي قبل ايام .

ويعاني منتسبي الاجهزة الامنية بعدن من عدم تسلم مرتباتهم الشهرية المتراكمة منذ شهر سبتمبر الماضي .

الوسوم
اتفاقية الداخلية القطيبي المرتبات تسليم لمنتسبيها وعود ويلغي ينسف

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل.. البحرين بطلا لخليجي 24

عاجل.. البحرين بطلا لخليجي 24

8 ديسمبر، 2019
Photo of لحج : هيئة محلي طورالباحه تطلع على الوضع الأمني بالمديرية

لحج : هيئة محلي طورالباحه تطلع على الوضع الأمني بالمديرية

8 ديسمبر، 2019
Photo of عدن..تمشيط أمني واسع يشهده قطاع المنصورة

عدن..تمشيط أمني واسع يشهده قطاع المنصورة

8 ديسمبر، 2019
Photo of لماذا تقاطعت مواقف المؤتمر والاصلاح بشأن الجنوب؟

لماذا تقاطعت مواقف المؤتمر والاصلاح بشأن الجنوب؟

8 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق