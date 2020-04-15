القوات الجنوبية المشتركة تتصدى لهجوم حوثي عنيف بالضالع (تفاصيل)

الضالع (المندب نيوز) خاص

تمكنت وحدات القوات الجنوبية المشتركة قبل لحظات من الآن من التصدي لعملية هجومية من قبل عناصر مليشيات الحوثي بجبهة العود شمالي مديرية قعطبة، اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة و مضادات الطيران .

و بحسب المراسل الحربي للمركز الإعلامي لجبهة الضالع نادر الحميدي، فإن وحدات من قوات الحزام الأمني و القوات الجنوبية المشتركة اشتبكت مع عناصر المليشيات في باب غلق بالعود بعد محاولة الأخيرة التقدم صوب مواقع القوات الجنوبية في جبهات القتال المشتعلة هناك.

و طبقا للمراسل الحربي، فإن الإشتباكات ما تزال مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر، مشيرا إلى سيطرة القوات الجنوبية المشتركة على الموقف العسكري هناك، وسط تقهقر المليشيات .

هذا وتخوض وحدات القوات الجنوبية المشتركة معارك نارية مستمرة منذ أكثر من عام، في عددا من محاور القتال بالضالع، أهمها قطاع العود بمحور قعطبة، و الذي تسعى من خلاله القوات الجنوبية بسط سيطرتها على مناطق شليل و هجار و معسكر الحساحس و سلسلة جبال العود الإستراتيجية، شمالي محافظة الضالع.