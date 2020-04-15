المندب نيوز

القوات الجنوبية المشتركة تتصدى لهجوم حوثي عنيف بالضالع (تفاصيل)

15 أبريل، 2020
0
القوات الجنوبية المشتركة تتصدى لهجوم حوثي عنيف بالضالع (تفاصيل)

الضالع (المندب نيوز) خاص

تمكنت وحدات القوات الجنوبية المشتركة قبل لحظات من الآن من التصدي لعملية هجومية من قبل عناصر مليشيات الحوثي بجبهة العود شمالي مديرية قعطبة، اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة و مضادات الطيران .

و بحسب المراسل الحربي للمركز الإعلامي لجبهة الضالع نادر الحميدي، فإن وحدات من قوات الحزام الأمني و القوات الجنوبية المشتركة اشتبكت مع عناصر المليشيات في باب غلق بالعود بعد محاولة الأخيرة التقدم صوب مواقع القوات الجنوبية في جبهات القتال المشتعلة هناك.

و طبقا للمراسل الحربي، فإن الإشتباكات ما تزال مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر، مشيرا إلى سيطرة القوات الجنوبية المشتركة على الموقف العسكري هناك، وسط تقهقر المليشيات .

هذا وتخوض وحدات القوات الجنوبية المشتركة معارك نارية مستمرة منذ أكثر من عام، في عددا من محاور القتال بالضالع، أهمها قطاع العود بمحور قعطبة، و الذي تسعى من خلاله القوات الجنوبية بسط سيطرتها على مناطق شليل و هجار و معسكر الحساحس و سلسلة جبال العود الإستراتيجية، شمالي محافظة الضالع.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الجنوبية القوات المشتركة بالضالع تتصدى تفاصيل حوثي عنيف لهجوم

إقرا أيضا

Photo of وصول الدفعة الأولى من المولدات الكهربائية بقوة 4 ميجاوات إلى منفذ شحن

وصول الدفعة الأولى من المولدات الكهربائية بقوة 4 ميجاوات إلى منفذ شحن

15 أبريل، 2020
Photo of اللواء بن بريك يؤكد التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتمكين المرأة من كافة حقوقها

اللواء بن بريك يؤكد التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتمكين المرأة من كافة حقوقها

15 أبريل، 2020
Photo of نازحو قعطبة يطالبوا برنامج الغذاء العالمي بتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية

نازحو قعطبة يطالبوا برنامج الغذاء العالمي بتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية

15 أبريل، 2020
Photo of قيادة انتقالي عين بشبوة تلتقي أعضاء مركز “درب الفلاحين” والشخصيات الاجتماعية

قيادة انتقالي عين بشبوة تلتقي أعضاء مركز “درب الفلاحين” والشخصيات الاجتماعية

15 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق