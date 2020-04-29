القوات الجنوبية بالضالع تعلن السيطرة الكاملة على قطاع "الثوخب"

بعد معارك طاحنة شهدتها جبهات غرب الضالع تمكنت القوات الجنوبية, من فرض السيطرة على قطاع الثوخب بشكل كامل.

وأعلنت القوات الجنوبية والمشتركة, قبل قليل, من السيطرة الكاملة على قطاع الثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء وأضافت بان المليشيا تحاصر في قطاع حبيل يحيى والمواجهات لازالت مستمرة حتى اللحظة.

هذا وقد خاضت القوات الجنوبية معارك شرسة ضد الحوثيين استمرت منذ فجر اليوم تمكنت فيها القوات الجنوبية و بشكل تام من قطع طريق الإمداد عن مواقع المليشيات في جبل المصيوح الإستراتيجي، وسقوط العشرات من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.