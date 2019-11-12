عدن الغد

القوات الجنوبية تتصدى لهجومين حوثيين غربي قعطبة

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 27 دقيقة
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القوات الجنوبية تتصدى لهجومين حوثيين غربي قعطبة

أفادت مصادر عسكرية، أن القوات المسلحة الجنوبية تمكنت من التصدي لهجومين حوثيين في جبهتي هجار وبتار غربي قعطبة.
وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية شنت هجومها الأول على مواقع القوات الجنوبية في جبهة هجار جنوبي منطقة العود عند منتصف ليل اليوم الثلاثاء.
وأشارت المصادر، إلى أن القوات المسلحة الجنوبية تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي وأجبرته على التراجع وسط سقوط قتلى وجرحى بصفوف المليشيات.
وتابعت المصادر، أن المليشيات الحوثية شنت هجوما ثانيا على مواقع القوات الجنوبية في جبهة بتار من مسارين وهما “حبيل عُبيد” شمال شرقي مديرية الحشاء و ”حبيل السّمَاعي“ غربي مديرية قعطبة.
ولفتت المصادر، إلى إن القوات المسلحة الجنوبية تمكنت من التصدي للهجوم الحوثي بعد مواجهات استمرت أكثر من ساعتين.
وأوضحت المصادر، أن القوات المسلحة المرابطة بمعسكر الجب شنتا هجوما كبيرا على أماكن تمركز المليشيات الحوثية في جنوب حبيل السماعي وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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