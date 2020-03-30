القوات الجنوبية تتصدى لهجوم حوثي شمالي الضالع

اندلعت فجر اليوم الاثنين، اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوات الجنوبية ومليشيا الحوثي الإرهابية قرب معسكر الجب الاستراتيجي شمالي الضالع.

وأفادت مصادر عسكرية، أن الاشتباكات المسلحة اندلعت عقب هجوم حوثي على مواقع القوات الجنوبية في جبهة الجب، جنوب غربي مركز الفاخر، بمديرية قعطبة، شمال غربي الضالع.

وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية حاولت التقدم من عدة محاور نحو مواقع القوات الجنوبية بمحيط معسكر الجب وذلك تحت غطاء ناري كثيف بالأسلحة الرشاشة والمدفعية.