القوات الجنوبية تتصدى لهجوم لمليشيا الحوثي بجبهة العود في الضالع



تمكنت وحدات القوات الجنوبية المشتركة قبل لحظات من الآن من التصدي لعملية هجومية من قبل عناصر مليشيات الحوثي بجبهة العود شمالي مديرية قعطبة، اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة ومضادات الطيران.

وبحسب المراسل الحربي للمركز الإعلامي لجبهة الضالع نادر الحميدي، فإن وحدات من قوات الحزام الأمني والقوات الجنوبية المشتركة اشتبكت مع عناصر المليشيات في باب غلق بالعود بعد محاولة الأخيرة التقدم صوب مواقع القوات الجنوبية في جبهات القتال المشتعلة هناك.

وطبقا للمراسل الحربي، فإن الاشتباكات ما تزال مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر، مشيرا إلى سيطرة القوات الجنوبية المشتركة على الموقف العسكري هناك، وسط تقهقر المليشيات.

هذا وتخوض وحدات القوات الجنوبية المشتركة معارك نارية مستمرة منذ أكثر من عام، في عددا من محاور القتال بالضالع، أهمها قطاع العود بمحور قعطبة، والذي تسعى من خلاله القوات الجنوبية بسط سيطرتها على مناطق شليل وهجار ومعسكر الحساحس وسلسلة جبال العود الإستراتيجية، شمالي محافظة الضالع.



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