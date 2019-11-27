عدن 24

القوات الجنوبية تحبط محاولة حوثية لاستحداث مواقع جديدة في لحج

عدن 24 عدن 24 منذ 31 دقيقة
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عدن24 ـ لحج
أحبطت القوات الجنوبية في جبهة حبيل حنش في محافظة لحج، أمس الثلاثاء، محاولات مليشيات الحوثي استحداث مواقع جديدة في الجبهة.
وقالت مصادر ميدانية، إن المليشيات حاولت شق طريق في جبل التنيم لنقل أسلحة ثقيلة لمواجهة قوات اللواء العاشر صاعقة.
وأشارت المصادر إلى أن جنود اللواء العاشر اشتبكوا مع عناصر المليشيات وأجبروهم على التراجع وإفشال محاولتهم في استحداث مواقع مواجهات جديدة.
ولفتت إلى كسر تسللات عدة خلال الأسابيع الماضية لمليشيات الحوثي حاولت من خلالها استعادة مواقع خسرتها في وقت سابق.
 
 

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الجنوبية القوات تحبط جديدة حوثية في لاستحداث لحج محاولة مواقع
عدن 24

عدن 24

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