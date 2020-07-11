عدن 24

القوات الجنوبية تحبط هجوم لمليشيا الحوثي شمال الضالع

11 يوليو، 2020
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عدن24-خاص
تمكنت القوات الجنوبية من احباط هجوم حوثي عنيف في جبهة الفاخر شمال الضالع ، استخدمت فيه المليشيات الحوثية الأسلحة الثقيلة في محاولة لأرباك القوات الجنوبية.
مصدر عسكري من جبهة الفاخر اكد ان المليشيات الحوثية شنت هجوماً مفاجئاً على موقع مرتفع في تبه عثمان الاستراتيجي الواقع جنوب شرق المدينة مستخدمةً عربة بي ام بي واسلحة الدوشكا لغرض ارباك الموقع والتسلل إلى وسط المدينة ،الا ان ابطال قواتنا المسلحة الجنوبية تعاملوا مع هذا الهجوم برد قتالي مناسبة واجبروا مليشيات الحوثي على الفرار من مواقعها المتقدمة إلى الاتجاه الغربي للمدينة .
وقال المصدر أن مليشيا الحوثي منيت بهزيمة ساحقة وتكبدت خسائر تمثلت بوقع قتلى وجرحى من صفوفها.وأفاد ان الوضع عاد إلى حالته السابقة الهدوء الحذر والترقب المستمر بين الطرفين .

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