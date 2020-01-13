الضالع “الأيام” طارق القحطاني:

شنت المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة، قبل فجر أمس، هجوماً على مواقع تمركز جماعة الحوثي في شمال ووسط وجنوب حبيل العبدي شمال الضالع لتدور أعنف المواجهات العسكرية التي شهدتها جبهة باب غلق وحبيل العابدي منذ شهور.

ووفقاً لمصدر ميداني، فقد استطاعت المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة إرباك الموقف العسكري للحوثيين بواسطة الكثافة النارية التي شنتها من ثلاث اتجاهات، هي: سيلة حمان شرق حبيل العبدي والتباب الواقعة شمال حمان وهجوم آخر من سليم جنوب حبيل العابدي.

وحاولت الجماعة الحوثية الدفاع باستماتة عن مواقعها في حبيل العابدي، هادفةً إلى عدم إلحاقها هزيمة جديدة من قبل المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة، إلا أن تصميم وعزيمة المقاومة الجنوبية والقوات المشركة وضع الحوثيين في حالة حصار تام.

وتقدمت القوات الجنوبية نحو سيلة حمان لتعبر من خلالها بكل شجاعة نحو مواقع المليشيات الحوثية الواقعة في مرتفع تل حبيل العابدي، وهي في حالة انهيار تام جراء الخسائر البشرية.

القوات الجنوبية تحرر موقعا إستراتيجيا شمال الضالع

وقال مصدر عسكري في الجبهة: “في تمام الساعة السابعة صباحاً وصلت أول طلائع المقاومة الجنوبية إلى مدرسة حبيل العبدي الواقعة في الطرف الشمالي لحبيل العبدي لتجهز على ما تبقى من عناصر المليشيات الحوثية بداخلها، وفرقة ثانية قامت باقتحام المنازل الواقعة وسط حبيل العبدي وتطهيرها من عناصر المليشيات الحوثية، لتعززها فرقة ثالثة تقدمت من سليم (جنوب حبيل العبدي) لتسقط المتارس والمواقع المطلة على الخط الرئيسي المؤدي من قعطبة إلى مدينة الفاخر”.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن المقاومة الجنوبية تمكنت عند الثامنة صباحاً من إحكام السيطرة الكاملة على حبيل العبدي.

وقال: “انتهت هذه المعركة بانتصار إستراتيجي جديد يمهد للتقدم نحو تحرير مناطق بيت الشرجي وشليل وهجار الواقعة غرب حبيل العبدي”.​