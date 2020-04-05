القوات الجنوبية تحقق انتصارات متتالية في مختلف جبهات الضالع

تتواصل المعارك الضاربة بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي المدعومة من ايران, في مختلف جبهات القتال بمحافظة الضالع الجنوبية

واندلعت مواجهات شرسة في جبهات غرب الضالع, دارت في حبيل العبدي, ومحيط سوق الفاخر, والبطحاء, اثر محاولات زحف حوثية لتمنى بخسائر جديدة.

وقال جندي من قوات المقاومة الجنوبية, في حديث لقناة “الغد المشرق” كسرنا زحفا كبيرا لمليشيات الحوثي اثناء محولتها الهجوم على حبيل عبدي والخرازة وتبة عثمان, وتمكنا من قتل العشرات منهم”.

وفي الاثناء اندلعت مواجهات عنيفة في قطاع الجب وبتار, تلاها قصف مدفعي متبادل, ولجات المليشيات الى شرق العود بعد فشلها في اختراق القوات الجنوبية غرب وجنوب الفاخر, و اصطدمت المليشيات بقوات الحزام الامني التي كبدتها خسائر بشرية فادحة من خلال عمليات نوعية.

وتواصل القوات الجنوبية تحقيق انتصارات على الارض, وتتأهب لمعركة كسر العظم, لتخليص الاراضي الجنوبية من غزو المليشيات.