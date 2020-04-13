عدن تايم

القوات الجنوبية تخوض معارك طاحنة في جبهات الضالع

13 أبريل، 2020
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تخوض القوات الجنوبية والألوية المقاتلة معها, معارك طاحنة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران, على امتداد جبهات غرب الضالع .

وتمكنت القوات الجنوبية, اليوم, من كسر محاولات زحف حوثية وهجمات شرسة شنتها المليشيا على مواقع القوات الجنوبية.

واستغلت المليشيات هدنة التحالف العربي ورمت بوضع البلاد وما يمر به العالم من جائحة كورونا وتابعاتها عرض الحائط وقامت بترتيب صفوفها, وشنت هجمات متفرقة على جبهات, بتار, والفاخر, وغلق, ليتم كسرها من قبل القوات الجنوبية وتكبدها خسائر جديدة في الارواح.

ومع خرق الحوثيين لإعلان وقف اطلاق النار تتضاءل امال السلام من نافذة المليشيات التي لا تراعي مصلحة البلاد ومعيشة الناس .

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الجنوبية الضالع القوات تخوض جبهات طاحنة في معارك

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