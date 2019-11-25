القوات الجنوبية تستهدف تعزيزات حوثية وصلت منطقة ثره بأبين



4 مايو / خاص



وصلت تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثي من اتجاه محافظة البيضاء وتمركزت في أعالي جبال ثره المطلة على مديرية لودر ابين.

وقال الضابط المناوب في عمليات المقاومة الجنوبية لجبهة ثره سالم علوي البركاني :” قام العدو بجلب تعزيزات إلى منطقه بركان”.

وأفاد شهود عيان أن التعزيزات عبارة عن دبابتين وعربات قتالية، وان المليشيا حاولت إستحداث مواقع جديده على ميمنة الجبهة ولكن تم التعامل معها بحزم وتم تدمير المواقع المستحدثة بقذائف الهاون من قبل القوات الجنوبية.