عدن 24

القوات الجنوبية تستهدف تعزيزات مليشيات الإخوان في طريقها إلى أبين وسقوط قتلى وجرحى

15 أبريل، 2020
0

عدن24- متابعاتفي عملية نوعية ناجحة ، نفذت قوات المقاومة الجنوبية بمحافظتي أبين وشبوة عصر اليوم سلسلة كمائن متفرقة استهدفت خلالها موكباً عسكري يتبع ميلشيا حزب الإصلاح الإخوانية كان في طريقه الى محافظة ابين .وقالت مصادر ميدانية أن قوات المقاومة الجنوبية نصبت اربعة كمائن محكمة لموكباً عسكري متفرق يتبع ميلشيا الإصلاح مكون من 47 طقم عسكري يحمل عيارات متنوعة من مدافع 106 ومضادات 23 ودوشكا ويرافقهم شاحنة ذخيرة وصهاريج مياه وسيارات إسعاف ، حيث تم الترصد للقوة عبر الفرق الاستخباراتية والقتالية التابعة للمقاومة الجنوبية بمحافظتي ابين وشبوة والانقضاض عليها بشكلاً مباشر .واضافت المصادر أن الاستهداف جرى في مناطق العرم والنجد بمديرية حبان ومنطقة الجرة بمديرية المحفد ، مما أدى إلى انقلاب طقمين عسكريين للميلشا واصتدام طقم آخر في شاحنة نقل بمديرية حبان ، واعطاب طقم يحمل عيار 23 في منطقة النجد ، حيث تم تفريق الموكب وتوقف بعض الآليات والاطقم العسكرية غرب منطقة الجره المحاذية لمحافظة شبوة حتى اللحظة .وأكدت المصادر أن الكمائن أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميلشيا حزب الإصلاح مابين قتيل وجريح، مؤكدة أن سيارات الإسعاف نقلت عدداً من الجرحى إلى مستشفى عتق الحكومي لحقها ثلاثة أطقم أخرى قامت بنقل ماتبقى من خسائر الميلشيا .

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبين إلى الإخوان الجنوبية القوات تستهدف تعزيزات طريقها في قتلى مليشيات وجرحى وسقوط

إقرا أيضا

Photo of مليشيا الإخوان تختطف إعلاميا بارزا بسقطرى

مليشيا الإخوان تختطف إعلاميا بارزا بسقطرى

15 أبريل، 2020
Photo of مساعي حوثية لاستحداث معسكر شرقي إب وسط رفض السكان

مساعي حوثية لاستحداث معسكر شرقي إب وسط رفض السكان

15 أبريل، 2020
Photo of محلل عسكري: انضمام اللواء الأول مشاه بحري في سقطرى إلى القوات الجنوبية تصرف طبيعي في إطار التأييد الشعبي للانتقالي

محلل عسكري: انضمام اللواء الأول مشاه بحري في سقطرى إلى القوات الجنوبية تصرف طبيعي في إطار التأييد الشعبي للانتقالي

15 أبريل، 2020
Photo of البيض يناقش مع السفير الفرنسي لدى اليمن دور “الانتقالي” في عملية بناء السلام ومواجهة خطر انتشار كورونا

البيض يناقش مع السفير الفرنسي لدى اليمن دور “الانتقالي” في عملية بناء السلام ومواجهة خطر انتشار كورونا

15 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق