عدن 24

القوات الجنوبية تستهدف ثكنات مليشيات الحوثي بأطراف الفاخر بالضالع

2 أبريل، 2020
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شنت وحدات القوات الجنوبية المشتركة قبل لحظات قصفا عنيفا بمختلف العيارات النارية، استهدفت من خلاله ثكنات المليشيات الحوثية بالأطراف الغربية والشمالية لمدينة الفاخر.
وبحسب مصدر ميداني في القوات الجنوبية المشتركة، فإن الأخيرة قصفت ثكنات المليشيات بأطراف الفاخر بعد رصد تحركات مريبة لعناصر المليشيات في محيط منطقة المواجهات هناك.
وطبقا للمصدر، فإن وحدات القوات الجنوبية المشتركة تسيطر على الموقف العسكري هناك بجبهة الفاخر الإستراتيجية شمال غربي محافظة الضالع.
إلى جانب ذلك تخيم حالة من الهدوء المشوب بالحذر تفاصيل الموقف العسكري في جبهات الضالع المتناثرة على الحدود الشمالية والغربية للمحافظة خلال 24 ساعة الماضية.
 

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