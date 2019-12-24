القوات الجنوبية تسقط طائرات حوثية مسيرة في أبين

عدن24 ـ أبين

أسقطت الدفاعات الجوية للواء الأماجد اليوم الثلاثاء طائرات حوثية مسيرة متفجرة كانت تحلق في سماء لواء الأماجد الواقع بالمنقطة الوسطى بمحافظة أبين.

وقالت مصادر عسكرية غير رسمية لوسائل إعلام إن الدفاعات الجوية في لواء الأماجد تعاملت طائرات يعتقد انهما طائرتين مسيرتين تحمل متفجرات وتم اسقاطهم.

ويأتي هذا الهجوم على الأماجد بعد العرض العسكري الذي قام يه لواء الأماجد قبل يومين مؤكدا، فيه جاهزيته القتالية لمجابهة الحوثيين ودحرهم من مكيراس وثرة وماخلفها.

تجدر الإشارة إلى أن الطيران الحوثي المسير حلق في سماء لواء الأماجد قبل أسابيع من الآن إلا أن هذه المرة تم إسقاطه



