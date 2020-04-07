القوات الجنوبية تشتبك مع مليشيا الحوثي شرقي العود بالضالع



خاضت وحدات القوات الجنوبية المشتركة اشتباكات متبادلة مع عناصر مسلحي جماعة الحوثي المدعومة من إيران في جبهة باب غلق، شرقي بلدة العود بالضالع.

وبحسب مراسل المركز الإعلامي لجبهة الضالع هناك، فان اشتباكات متبادلة اندلعت بالأطراف الشرقية لبلدة العود بقعطبة، بين القوات الجنوبية وعناصر مسلحي المليشيات تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة وأسلحة الدروع.

وكانت جبهات الضالع المتناثرة على الحدود الشمالية والغربية للمدينة شهدت حالة من الهدوء المشوب بالحذر خلال الأيام القليلة الماضية.

