عدن 24

القوات الجنوبية تشتبك مع مليشيا الحوثي شرقي العود بالضالع

7 أبريل، 2020
0

 
خاضت وحدات القوات الجنوبية المشتركة اشتباكات متبادلة مع عناصر مسلحي جماعة الحوثي المدعومة من إيران في جبهة باب غلق، شرقي بلدة العود بالضالع.
وبحسب مراسل المركز الإعلامي لجبهة الضالع هناك، فان اشتباكات متبادلة اندلعت بالأطراف الشرقية لبلدة العود بقعطبة، بين القوات الجنوبية وعناصر مسلحي المليشيات تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة وأسلحة الدروع.
وكانت جبهات الضالع المتناثرة على الحدود الشمالية والغربية للمدينة شهدت حالة من الهدوء المشوب بالحذر خلال الأيام القليلة الماضية.
 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الجنوبية الحوثي العود القوات بالضالع تشتبك شرقي مع مليشيا

إقرا أيضا

Photo of تشكيل لجنة للتحقيق في فساد الجبواني (وثيقة)

تشكيل لجنة للتحقيق في فساد الجبواني (وثيقة)

7 أبريل، 2020
Photo of مكافحة المخدرات تلقي القبض على مروجا لمادة الحشيش المخدر بالمكلا

مكافحة المخدرات تلقي القبض على مروجا لمادة الحشيش المخدر بالمكلا

7 أبريل، 2020
Photo of بعد يوم من مجزرة دامية.. السجن المركزي بتعز يتعرض لقصف جديد

بعد يوم من مجزرة دامية.. السجن المركزي بتعز يتعرض لقصف جديد

7 أبريل، 2020
Photo of انتقالي المفلحي يجتمع بالتجار لتحديد آلية تسعير المواد الغذائية

انتقالي المفلحي يجتمع بالتجار لتحديد آلية تسعير المواد الغذائية

7 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق