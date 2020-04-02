القوات الجنوبية تشن قصفاً عنيفاً على ثكنات مليشيا الحوثي بأطراف الفاخر بالضالع

المكلا (المندب نيوز) خاص

شنت وحدات القوات الجنوبية المشتركة قصفا عنيفاً، صباح اليوم الخميس واستهدفت من خلاله ثكنات المليشيات الحوثية بالأطراف الغربية والشمالية لمدينة الفاخر.

وصرح مصدر عسكري إن الأخيرة قصفت ثكنات المليشيات بأطراف الفاخر بعد رصد تحركات مريبة لعناصر المليشيات في محيط منطقة المواجهات.

وأضاف المصدر أن وحدات القوات الجنوبية المشتركة تبسط سيطرتها على جبهة الفاخر الاستراتيجية شمال غربي محافظة الضالع.

الجدير بالذكر أن جبهات الضالع المتناثرة على الحدود الشمالية والغربية للمحافظة تشهد حالة من الهدوء المشوب بالحذر خلال هذه الأيام.