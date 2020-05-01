القوات الجنوبية تشن هجوما على استحداثات عسكرية لمليشيات حزب الاصلاح في حديبو بجزيرة سقطرى

اندلعت معارك عنيفة بين القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي ومليشيات حزب الاصلاح التي يقودها المحافظ الاخواني رمزي محروس بسقطرى فجر اليوم الجمعة.

وقال مصدر ميداني ان القوات مالجنوبية زحفت صوب مدينة حديبو عاصمة الجزيرة .

وبحسب المصدر فقد تقدمت القوات للسيطرة على عاصمة الجزيرة.

وتسيطر قوات تابعة للمحافظ الاخواني رمزي محروس على المركز الرئيسي للجزيرة.

وبين المصدر ان المعارك لاتزال مستمرة على مشارف حديبو.

جديرا بالذكر ان المحافظ الاصلاحي رمزي محروس كان استحدث عدة نقاط امنية بالجزيرة هدفها اثارة الفتنة واستهداف قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة سقطرى مساء امس امهل المحافظ الاخونجي رمزي محروس حتى منتصف ليل اليوم الجمعة لازالة النقاط والاستحداثات التي أقامتها مليشياته في الجزيرة .

وجاء في خطاب قيادة انتقالي سقطرى الموجهة إلى قيادة قوات الواجب ( ٨٠٨ ) إن المجلس الانتقالي الجنوبي بسقطرى وكافة المشائخ والشخصيات الاجتماعية يمهلون قوات الواجب (٨٠٨ ) بالتدخل العاجل لازالة ما تم استحداثه من نقاط عسكرية مسلحة من مواقعها خلال منتصف ليلة اليوم الجمعة .